Tbmm başkanı şentop, kamboçya'nın müslümanlardan sorumlu kıdemli bakanı othsman hassan'ı kabul etti- - Son Dakika

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Tbmm başkanı şentop, kamboçya'nın müslümanlardan sorumlu kıdemli bakanı othsman hassan'ı kabul etti-
7 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan'ı kabul etti-
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan'ı kabul etti-
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