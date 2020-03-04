TBMM Başkanı Şentop Kamboçyalı Bakan Hassan'ı kabul etti - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop Kamboçyalı Bakan Hassan'ı kabul etti
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:52 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop'un, Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.
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