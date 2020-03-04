TBMM Başkanı Şentop Kamboçyalı Bakan Hassan'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop Kamboçyalı Bakan Hassan'ı kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Kamboçyalı Bakan Hassan'ı kabul etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop Kamboçyalı Bakan Hassan'ı kabul etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamboçya'nın Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop'un, Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Mustafa Şentop, Kamboçya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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