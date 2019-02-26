Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u Kabul Etti

1 saat önce

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Malkoçoğlu'nu karşılaması Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Malkoçoğlu'nu karşılaması
Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:45 Kaynak: AA

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