TBMM Başkanı Şentop, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u Kabul Etti
1 saat önce
- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Malkoçoğlu'nu karşılaması Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.
- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
'un gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un Malkoçoğlu
'nu karşılaması
Kabulden detaylar TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:45 Kaynak: AA
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