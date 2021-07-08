TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı İbrahimoviç ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi yaptı.TBMM Başkanı Şentop, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmesi yaptık. Görüşmede Karadağ Boşnak Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen İbrahimoviç'i yeni görevi vesilesiyle tebrik ettik" dedi.

Haber: ANKARA,