Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti

24.12.2021 01:16
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ ziyareti kapsamında Tuzi şehrindeki Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ ziyareti kapsamında Tuzi şehrindeki Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti.

Şentop'a, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve diğer yetkililer eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop, bu kapsamda Mehmet Fatih Medresesinde okuyan öğrencilerle hasbihal etti.

Eski dönemlerde insanların daha zor şartlarda yaşadığı için Balkanlar ve Türkiye'deki insanların birbirinden habersiz bir dönem yaşadığını söyleyen Şentop, ancak bugünkü sınırların sadece haritalarda mevcut olduğunu, gönül coğrafyasının daha geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Karadağ'ın çok kültürlü ve çok etnikli bir ülke olduğunu anımsatan Şentop, Türkiye'de Boşnak ve Arnavut gibi farklı etnik kökene sahip insanların yaşadığını ve bunların Türkiye'de soydaş olduğunu belirtti.

Şentop, "Bizim tek mesajımız var tüm dünyada; insanların barış içerisinde, kendi inançlarına göre yaşayabilecekleri bir ortamı tesis edebilmek. Bizim dünyaya mesajımız bu. Bu bizim bugün için verdiğimiz bir mesaj değil, yüzyıllarca geriye gittiğimize bu mesajı yaşadığımız ve yaşattığımızı tarih gösteriyor." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin yüzyıllarca Balkan coğrafyasında hüküm sürüp buraları yönettiğini belirten Şentop, "Buralarda yaşayan etnik kökenden insanların hepsi kendi etnik kökenlerini, toplumlarını muhafaza etmişler, dillerini muhafaza etmişler, dinlerini muhafaza etmişler, ibadethaneleri yüzlerce yıl ayakta kalmış onların. Osmanlı Devleti o zaman dünyanın en büyük gücü ve kurumları çok iyi çalışan, hala tüm dünyanın örnek almaya çalıştığı iyi kurumlar, bilhassa eğitim kurumları olan bir devlet." dedi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç de Şentop'un ziyaretinden dolayı şeref duyduklarını ifade ederek "Türkiye güçlü ve dost ülkedir. Türk devlet yetkililerin ziyaretleri sırasında zaman ayırıp bizi ziyaret ettiklerinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Bu bizim için bir destektir. Yalnız olmadığımızı, yanımızda büyük ve önemli dostumuzun olduğunu hissetmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Tuzi şehrinde TİKA tarafından restore edilen Tuzi Nizam Camisi'ni de ziyaret ederek cami hakkında Feyziç'ten bilgi aldı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Gorica Partizan Heykeli'ne Nazi dönemi kurbanları anısına çelenk bıraktı.

Mustafa Şentop, İslam Birliği, Mehmet Fatih, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
00:16 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar
23:43 Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de katleden sanık müebbet hapse çarptırıldı
23:37 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı
23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak
22:58 Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:40 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı
22:29 Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor
22:23 Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 01:23:14. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Karadağ'da Mehmet Fatih Medresesini ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement