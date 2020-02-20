TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü
7 saat önce
Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'in gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması İkilinin görüşmesinden görüntü TBMM- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:40 Kaynak: AA
Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'in gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması
İkilinin görüşmesinden görüntü
TBMM- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.
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