TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

7 saat önce

Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'in gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması İkilinin görüşmesinden görüntü TBMM- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'in gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç'i karşılaması

İkilinin görüşmesinden görüntü

TBMM- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

Mustafa Şentop, Parlamento, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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