TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ile görüştü.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Brajoviç ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı. Şentop ve Brajoviç, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmeye, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, görüşmenin ardından Karadağlı mevkidaşına, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Karadağ Parlamento Başkanı Brajoviç'e, TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezdiren Şentop, Genel Kurul düzeni ve çalışmalarını anlattı.

Şentop, daha sonra Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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