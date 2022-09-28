TBMM Başkanı Şentop, 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de başarılı kadınlara ödüllerini verdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de başarılı kadınlara ödüllerini verdi

28.09.2022 02:09
TBMM Başkanı Şentop, 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de başarılı kadınlara ödüllerini verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınlara ödüllerini verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınlara ödüllerini verdi.

Uluslararası Kadın Forumu- IWF Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından, kamuda ve özel sektörde kendi alanlarında lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham veren kadınların oranını ortaya koyan kadınların tespit edildiği, 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' kapsamında, çeşitli kamu kurumları ve Türkiye'nin İlk 100 Sanayi ve Ticari Kuruluşu kategorilerinde 100 kadın lider belirlendi. TBMM Başkanı Şentop, proje kapsamında ödüle layık görülen lider kadınları TBMM Başkanlık Konutunda ağırlayarak ödüllerini takdim etti.

Aralarında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve birçok rektör ve yöneticinin de bulunduğu isimlere ödüllerini veren Şentop, bu tür değerlendirmelerin ve ödüllerin teşvik edici ve ilham verici olduğunu ifade etti. Şentop, şöyle konuştu:

"Sizleri burada misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle bu değerlendirmede birçok kriter vardır şüphesiz. Bu nihai bir ölçü olabilecek şey değil fakat bu tür değerlendirmelerin, ödüllerin, plaketlerin teşvik edici bir yönü var. Burada olmayan insanlar için de ilham verici bir yönü var. Kadınların yönetici olarak ön plana çıkması bakımından Türkiye oldukça iyi bir yolda. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hakikaten teşvik edici. Bizler de oldukça önem gösteriyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de başarılı kadınlara ödüllerini verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, 'Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi' ile Türkiye'de başarılı kadınlara ödüllerini verdi - Son Dakika
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