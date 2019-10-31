Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması

Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme

Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

Mustafa Şentop, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:19 Kaynak: AA
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