TBMM Başkanı Şentop, Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:19 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılaması
Toplandtı salonunda heyetlerarası görüşme
Şentop'un heyete meclisi gezdirmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.
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