Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Katar'da

TBMM Başkanı Şentop Katar'da

49 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliğin (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliğin (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'a geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:36 Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Katar, Güncel
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