TBMM Başkanı Şentop Katar'da
49 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliğin (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'a geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Parlamentolararası Birliğin (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar
'a geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:36 Kaynak: AA
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