Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumartesi akşam saatlerinde geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını bugün de sürdürüyor. Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü. - BELGRAD

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
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