TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumartesi akşam saatlerinde geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını bugün de sürdürüyor. Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü. - BELGRAD
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