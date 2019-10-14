Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

54 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumartesi akşam saatlerinde geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını bugün de sürdürüyor. Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.

(İHA)

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askerleri Haseke'den de çekildi
Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:25:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]