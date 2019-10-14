Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü

47 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştüSırbistna, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

Sırbistna, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.

Şentop, Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.

Tbmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü

Mustafa Şentop, Katar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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