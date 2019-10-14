Tbmm başkanı şentop, katar heyeti ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştüSırbistna, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
Sırbistna, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Katar heyeti ile bir araya geldi.
Şentop, Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.
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