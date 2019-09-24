TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü - NUR SULTAN

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" çerçevesinde Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü. Şentop, Arap dörtlüsünün son 3 yıldır Katar'a uyguladığı haksız abluka ve yaptırımlar karşısında Katar halkının yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Orta Doğu ve bilhassa Körfez'deki sınamalar, iş birliğimizi daha da derinleştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Körfez'de artan mevcut gerginliğin bir an evvel azaltılmasını istiyoruz. Körfez'in güvenliğini bir bütün olarak görüyor, bölgedeki istikrarın bölge ülkelerin iş birliğinden geçtiğine inanıyoruz."