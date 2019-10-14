TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:40 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile görüştü.
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