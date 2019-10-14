Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü

42 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü

Mustafa Şentop, Belgrad, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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