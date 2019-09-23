Son Dakika Haberleri: - TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü
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- TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü

1 saat önce

- TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştüNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü

NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için dün akşam saatlerinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a gelmişti. Şentop, bugünkü temasları kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop yaptığı konuşmada, tarihi kardeşlik bağlarından güç alan stratejik ortaklık düzeyindeki iş birliğinin gelecek yıllarda her alanda daha da güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

FETÖ'nün Türkiye'de olduğu gibi faaliyet gösterdiği başka ülkelerde de ciddi milli güvenlik riski teşkil ettiğine dikkati çeken Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Şentop, terör örgütünün gerçek niyetinin ülkelerde siyasi iktidarları ele geçirmek olduğuna işaret çekerek, "Bu sebeple sadece Türkiye için değil dost ve kardeş Kazakistan için de bu örgütün bir tehdit olduğu kanaatindeyiz. Bu noktada yakın zamanda Kazak makamlarınca FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

FETÖ ile mücadele konusunda birçok ülkenin harekete geçtiğini söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "Kazakistan'da da gecikmeden tedbir alınması beklentimizi vurgulamak isterim." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Nigmatulin'i gelecek yıl 23 Nisan'da gerçekleştirilecek TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinliğine davet etti.

Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin de ülkesinin Türkiye ile her alanda iş birliğini geliştirdiğini vurgulayarak, "Yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye olan bağlılığını teyit etmiştir. Ülkelerimiz arasında iş birliği gelişmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü

Nurlan Nigmatulin, Mustafa Şentop, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
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