Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi
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TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılan ülkelerin meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılan ülkelerin meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. TBMM Başkanı, konuşmasının ardından toplantıya katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. Şentop, daha sonra Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile de bir araya gelerek bir süre görüştü. TBMM Başkanı daha sonra Kazakistan senato başkanı ile bir araya geldi. - NURSULTAN

Mustafa Şentop, Parlamento, Kazakistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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