Son Dakika Haberleri: -TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi
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-TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi

1 saat önce

-TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdiNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4.

-TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi

NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılan ülkelerin meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. TBMM Başkanı, konuşmasının ardından toplantıya katılan parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. Şentop, daha sonra Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile de bir araya gelerek bir süre görüştü. TBMM Başkanı daha sonra Kazakistan senato başkanı ile bir araya geldi.

-TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'da meclis başkanları ve temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi

Kazakistan, Parlamento, Avrasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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