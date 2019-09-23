TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için dün akşam saatlerinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a gelmişti. Şentop, bugünkü temasları kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Meclis Heyeti ile görüşmeler gerçekleştirdi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugünkü temasları kapsamında daha sonra ise Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı. - NURSULTAN