Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile Görüştü

44 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'in açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile Görüştü, System.String[]
- Görüşmeden detaylar
Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'in açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, burada Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: AA

Katar, Meclis Başkanı, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]