TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile Görüştü
44 dakika önce
- Görüşmeden detaylar Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'in açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: AA
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