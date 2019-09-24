Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva ile görüştü - NUR
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TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva ile görüştü - NUR

51 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva ile görüştü - NUR

Mustafa Şentop, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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