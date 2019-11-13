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TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Şentop'u karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı...
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:18 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odası
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Şentop'u karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
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