Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Şentop'u karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Şentop'u karşılaması ve tokalaşma

Görüşmeden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:18 Kaynak: AA
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