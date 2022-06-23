TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'da

TBMM Başkanı Şentop'un uçaktan inişi
TBMM Başkanı Şentop'un karşılama heyetiyle tokalaşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında beraberindeki parlamento heyetiyle beraber Kırgızistan'a geldi.
Kaynak: AA
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