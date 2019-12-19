TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile görüştü

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile görüştü

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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