TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile görüştü - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ile görüştü
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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