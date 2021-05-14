TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov ile telefonda görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov ile telefonda görüştü

14.05.2021 15:15
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov ile telefonda görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile telefonla görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile telefonla görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Mamıtov ile telefon görüşmesinde, Kırgızistan halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şentop, görüşmede, "Bu mübarek günlerin, halklarımıza huzur ve afiyet getirmesini canıgönülden temenni ediyorum. Rahmet, mağfiret ve bereketi ile idrak ettiğimiz mübarek ramazan ayının ardından eriştiğimiz bu bayramın, geçirmekte olduğumuz zorlu günlerin ağırlığını bir nebze de olsa üzerimizden almasını, İslam alemi için bir ışık, bir ümit kaynağı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Dosttan öte kardeş olarak kabul edilen Kırgız halkının, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yerinin olduğuna işaret eden Şentop, "Halklarımız, parlamentolarımız ve hükümetlerimiz arasındaki sağlam iş birliği örnek olacak niteliktedir. İkili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için her seviyede kararlılık bulunduğunu müşahede etmek bizleri memnun etmektedir." dedi.

Şentop, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye ve Kırgızistan'ı da etkilendiğini anımsatarak, salgından dolayı Kırgızistan'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere de şifa temenni etti.

"Sınırların bir an evvel kesinleştirilmesi"

Son günlerde Tacikistan ile sınır bölgesinde yaşanan gerginliğin, kendilerini fazlasıyla üzdüğünü dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Birbirine komşu iki Müslüman ülkenin ramazan ayında yaşadığı bu krizde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Olayların cereyan etmesinin hemen ardından Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanımızdan an be an bilgi edindim. TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u kabul edip, sahadaki durum hakkındaki gözlemlerini dinledim. Daha önce de benzerlerini gördüğümüz söz konusu çatışmaların, sınırların bütünüyle tespit edilmemiş olmasından ve sınıra yakın bölgede yer alan doğal kaynakların adil bir şekilde paylaşılmasını temin edecek kalıcı mekanizmaların noksanlığından kaynaklandığı kanaatine ulaştım. Bu tür krizlerin tekrarının engellenebilmesi için sınırların bir an evvel kesinleştirilmesini, bölgedeki zenginliklerin herkes tarafından kabul edilecek şekilde paylaşılacağı bir mutabakata varılmasını temenni ediyor; bu hususta Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı vurgulamak istiyorum."

"Kırgızistan, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye her zaman önem veriyor"

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov da Şentop ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin kalkınmasını, Türk dili konuşan ülkelere huzur ve refah temenni eden Mamıtov, Kırgızistan'ın, Türkiye ile stratejik ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmeye her zaman önem verdiğini belirtti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'nin Kırgızistan'a verdiği desteği takdirle karşıladıklarını dile getiren Mamıtov, "Bu yıl 28-29 Nisan'da Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için gönderdiğiniz başsağlığı ve yaralananlar için de acil şifalar dileğinize çok teşekkür ediyorum. Kırgızistan'da yılın başından beri siyasi değişimler oldu. Erken Cumhurbaşkanlığı ve anayasa değişimi yönünde referandum onaylandı. Böyle önemli bir süreci yaşarken, bizlere büyük katkılar sağladığınız için teşekkür ederim." diye konuştu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede çok yönlü iş birliği açısından önemli noktaların ele alındığını aktaran Mamıtov, "İş birliğinin daha derinleştirilmesi hususunda anlaşmaya vardılar. Bu bağlamda sizin de yaptığınız çalışmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin kardeş ülke olarak devam ettirilmesinde önemli rol oynuyor. İki ülke iş birliğinin derinleştirilmesi aynı zamanda parlamentolar arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi açısından sizi Kırgızistan'a sizi davet ediyorum. Bu ziyaretinizin iki halk arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğinden umutluyuz. Yeni eğitim döneminde bir Maarif Okulu'nun açılacak olmasından da oldukça memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Mamıtov ile telefonda görüştü - Son Dakika


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