TBMM Başkanı Şentop Kırklareli'nde
1 saat önce
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi.
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli
'ne geldi.
Vali Osman Bilgin tarafından karşılanan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çiçek ve hediye taktim edildi. Şentop, valilik ziyaretinin ardından basına kapalı gerçekleştirilen STK
Temsilcileri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Mustafa Şentop toplantı ardından ziyaretleri kapsamında Lüleburgaz
ilçesinde incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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