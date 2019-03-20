Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Kırklareli'nde

TBMM Başkanı Şentop Kırklareli'nde

1 saat önce

KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi.

TBMM Başkanı Şentop Kırklareli'nde, System.String[]
KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi.

Vali Osman Bilgin tarafından karşılanan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a çiçek ve hediye taktim edildi. Şentop, valilik ziyaretinin ardından basına kapalı gerçekleştirilen STK Temsilcileri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Mustafa Şentop toplantı ardından ziyaretleri kapsamında Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:06 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Kırklareli, Güncel
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