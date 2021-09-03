TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli'nde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli'nde mahalle ve köy muhtarları ile buluştu.

Şentop, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Daha sonra Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Şentop, Valilik Anı Defterini imzaladı, Vali Osman Bilgin'den kent hakkında bilgi aldı.

Şentop ardından kentin ilk yerleşim yeri Yayla Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi ile Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile diğer protokol üyeleri Şentop'a eşlik etti.

Bir çay bahçesinde muhtarlarla bir araya gelen Şentop, salgın nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Yaz aylarında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde yapmak istedikleri birçok programı salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirten Şentop, şunları kaydetti: ???????

"Her ne kadar süreçle ilgili esnemeler olsa da yine de risk ve tehlike geçmiş değil. Yapılan tüm kampanyalara rağmen, vaka sayıları ve onunla ilgili vefatlar Türkiye'de de dünyada da tam olarak durdurulamadı, devam ediyor. Bu sebeple Sağlık Bakanımızın ve Bakanlığımızın açıklamış olduğu tedbirlere riayet etmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple bir çok programı iptal ettik. Yaptığımız programları da mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyoruz."

Şentop toplantıda muhtarlarla bir süre sohbet etti.