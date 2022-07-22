Cuma namazını Hızırbey Camisi'nde kılan Şentop, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnafla da bir araya gelen Şentop, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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