TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, ilk olarak 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY tarafından bombalanan alanları konuk başkana gezdirdi ve bilgi verdi. Şentop ve Sennaroğlu, ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Meclis Başkanı Şentop, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından, "KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve beraberindeki heyeti Gazi Meclis'imizde misafir ettik. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik" mesajını paylaştı.