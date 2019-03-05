TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de
1 saat önce
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk resmi yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Şentop ve beraberindeki heyet, bugün sabah 10.15'te KKTC'ye geldi.
Şentop'u, Ercan Havalimanı
'nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Türkiye
'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve yetkililer karşıladı.
Şentop sırasıyla Kıbrıs Türk liderlerinden Dr. Fazıl Küçük
'ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
'ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
tarafından kabul edildi. Şentop'un akşam saatlerinde ülkeden ayrılması bekleniyor. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:49 Kaynak: DHA
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