TBMM Başkanı Şentop KKTC'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı takdirde müzakerelere tekrar başlanmasının anlamlı olmadığını belirterek "Sonuç vermeyecek süreçlerle zaman kaybetmek Kıbrıs Türkü'ne haksızlıktır.

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştiren Şentop, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.



Şentop, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün eşitlik ve özgürlük mücadelesinin eserini teşkil eden KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Kıbrıs'ın, her Türk vatandaşının yüreğinde özel bir yeri olduğuna dikkati çeken Şentop, Kıbrıs Türkü'nün yarım yüzyıla yakın bir süredir her türlü baskıya karşı yılmadan mücadele ettiğini ve varlığını koruyarak hakkına sahip çıkmayı bildiğini ifade etti.



Şentop, "Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını tüm dünyaya gösterdi. Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için yarım asırdır el birliğiyle hareket ettik." dedi.



Müzakerelerden hiçbir netice alınamamasının sebebinin Güney Kıbrıs Rum tarafının tutumu olduğunu belirten Şentop, müzakere süreçlerinde Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini ifade etti.



Şentop, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gören Rum tarafının zihniyeti değişmeden, Ada'da siyasi eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulmasının mümkün olmayacağına dikkati çekti.



Kıbrıs Türkü'nün Ada'nın ortak sahibi olduğunu belirten Şentop, Kıbrıs Türkü'nün, bir Rum devletinde azınlık haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.



"Kıbrıs'ta çözüm için faklı modellere ve yeni fikirlere ihtiyaç var"



Şentop, gelinen aşamada Kıbrıs'ta çözüm için farklı modellere ve yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Sonuç vermeyecek süreçlerle zaman kaybetmek Kıbrıs Türkü'ne haksızlıktır. Taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı takdirde müzakerelere tekrar başlanmasının anlamlı olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Liderlerin 26 Şubat tarihli görüşmelerinde varılan güven yaratıcı önlemlerle ilgili mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Şentop, söz konusu adımların iki toplum arasında güvenin tesis edilmesine katkıda bulunmasını temenni ettiklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Şentop'un görevinin hayırlı olmasını dileyerek TBMM ile yürütecekleri iş birliği ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.



Doğu Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu kaydeden Akıncı, Doğu Akdeniz'in bir gerginlik ve çatışma alanı haline getirilmemesi gerektiğini dile getirdi.



Akıncı, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlayacak politikalar yerine iş birliğine açık politikaların uygulanmasının şart olduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk halkının siyasi ve hukuki haklarının 1963 yılından beri gasbedildiğini belirten Akıncı, bu gasbın Kıbrıs Rum tarafına uluslararası hukuk içinde tek taraflı bir tanınırlık getirdiğini ifade etti.



Kıbrıs Türk halkı, azınlık haklarını hiçbir zaman kabul etmedi



Kıbrıs Türk halkının azınlık haklarını hiçbir zaman kabul etmediğini ve etmeyeceğine dikkati çeken Akıncı, Kıbrıs'ta akılcı çözümün, iki tarafın da kabul edebileceği, iki kurucu devlete dayalı siyaseten eşit bir yapılanma olduğunu kaydetti.



Akıncı, Türkiye'nin desteğine her zaman olduğu gibi ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak "yeni fikir" diye eski fikirlerin masaya getirilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.



Denenmiş şeyleri bir daha denemeye gerek olmadığına dikkati çeken Akıncı, "Bu bizi, birtakım çıkmazlara ve suçlu konumuna oturtur. Bu konularda çok dikkatli olmamız, attığımız her adımı dikkatli hesaplamamız lazım. Rum tarafı bir oyun içindedir ve bu oyunu statükonun sürmesi yönünde kullanmaktadır. Ben bu tehlikeye hep işaret ettim, bundan sonra da edeceğim, bu görevimdir."



TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

