TBMM Başkanı Şentop, KKTC'de Küçük ve Denktaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.



Şentop, TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.



KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine Lefkoşa'ya gelen Şentop, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine çelenk koydu.



Şentop, İstiklal Marşı'nın okunup Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesinden sonra anıt özel defterine şunları yazdı:



"Aziz lider Dr. Fazıl Küçük, Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanı olarak KKTC'ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyaretle manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, haklı davasında daima Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."



Şentop, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti ve anıt mezara çelenk koydu.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türkiye ve KKTC bayrakları göndere çekildi.



TBMM Başkanı Şentop, anıt özel defterini imzalayarak şu ifadeleri kullandı:



"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatıyla kurucu olduğunuz KKTC'ye gerçekleştirdiğim ilk ziyaretle manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Tarih, sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla, ömrünü son nefesine kadar Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına adayan, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve egemenlik mücadelesini bağımsız devlet kurarak taçlandıran lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü'nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz, daima şükranla hatırlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ada üzerindeki varlığını, meşru hak ve menfaatlerini, milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzur ve refahının teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."



TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

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