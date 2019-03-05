Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, KKTC'den Ayrıldı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'den Ayrıldı

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet temaslarını tamamlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'den Ayrıldı, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet temaslarını tamamlamasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC temasları kapsamında Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Şentop, anıta çelenk koyulması, saygı duruşu ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından anıt özel defterini imzaladı. Törende, 301 Türk Silahlı Kuvvetleri şehidi ile 28 mücahit şehidi için dua okundu. Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da hazır bulundu.

Temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:23 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Kıbrıs, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Ünlü Sunucuya Kezban Dedi

Hakkari Derecik'in CHP'li Belediye Başkan Adayı Suat Yüksel, İstifa Edip AK Parti'ye Geçti Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 22:04:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, KKTC'den Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]