Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li Mevkidaşıyla Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li Mevkidaşıyla Görüştü

55 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile makamında bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmasında iki ülkenin Meclisleri arasındaki işbirliğinin artırılması için çalışıldığına değinerek "Yaşanan çözüm sürecinde gelinen kritik aşamada uluslararası toplumun, Kıbrıs'taki gelişmeleri Kıbrıs Türk halkından, doğrudan dinlemesi son derece yararlı olacaktır. KKTC'nin hak ve hukukunun korunmasına her platformda önem veriyoruz. Bu sebeple Meclisimizin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası faaliyetlere sizin de katılmanıza çok büyük önem atfediyoruz. Nitekim İzmir'de TÜRKPA'da, İstanbul'da Avrasya Parlamenterler Asamblesi Toplantısında, Kıbrıs davasının dile getirilmesine imkan tanıdık" ifadelerini kullandı.

"TBMM'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANACAĞIZ" Kıbrıs Meclisinin, TBMM'nin tecrübelerinden faydalanmak için heyecanlı ve istekli olduğunu vurgulayan Ulucay, "Bu çerçevede çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz yürütülecektir. Personelimizin de TBMM personelinin çalışmalarından faydalanması için bir dizi faaliyetlerden yararlanıyoruz" dedi. İki Meclisin dostluk grubunun yakın zamanda bir araya geleceğine işaret eden Uluçay, "2019'a süratle başladık, bu yıl yasama faaliyetlerimiz ve dış ilişkiler faaliyetlerimiz daha yoğun gidiyor" ifadesini kullandı.

"KIBRIS TÜRKÜ HAK ETTİĞİ KONUMA GELECEK" Kıbrıs konusunda KKTC ve Türkiye'nin birlikte çalıştığını hatırlatan Uluçay, "Bugüne kadar geldiğimiz noktada gerçekten elde etmiş olduğumuz kazanımla, hem KKTC'nin hem Türkiye'nin birlikte yoğun efor sarf ettiği özverili çalışmalarıyla elde etmiş olduğumuz noktalardır. Biz bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Kıbrıs konusunda da siyasi eşitliğimizin sağlanması halinde, sonuç odaklı, ucu açık olmayan, takvimlendirilmiş bir sürecin liderler arasında tekrar başlaması halinde, mutlaka bu çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler de, dünyada hakkettiği yeri almak için yıllardır verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. ve mutlaka Kıbrıs Türk halkına dünyada hak ettiği yeri, uluslararası hukuk çerçevesinde kazanacaktır" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Kıbrıs, Güncel
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