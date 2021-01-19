TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclis Başkanı seçilen Sennaroğlu'nu kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu'nu telefon ile arayarak kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu'nu kutlayarak, TBMM ile KKTC Meclisi arasında var olan ilişkileri her zaman daha da ileriye taşıma arzusunda olduklarını belirtti. Sennaroğlu'nun Meclis Başkanlığı döneminde bu amaçla ortak çalışmalar ortaya koyacaklarını ifade eden Şentop, Sennaroğlu'na görevinde başarılar dileyerek, kendisini Ankara'ya davet etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da görüşmede, Şentop'a teşekkür ederken en uygun zamanda Meclis heyeti ile Ankara'da olmaktan onur duyacaklarını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor süreci, ülke olarak büyük bir gayret ile atlatmak için uğraş verdiklerine vurgu yapan Sennaroğlu, bu mücadelede anavatan Türkiye'nin katkı ve desteğini her zaman yanlarında hissetmenin kendilerine büyük bir güç ve moral verdiğini kaydetti. İki ülkenin meclisleri arasındaki güçlü bağın daha da gelişmesi için Başkanlığı döneminde uğraş vereceğini kaydeden Sennaroğlu, TBMM'nin tecrübelerinden her zaman istifade etmek arzusunda olduklarını dile getirdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)