TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü

6 saat önce

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor. Kurula ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü

Antalya, Kıbrıs, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:49 Kaynak: AA
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