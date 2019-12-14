Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü
6 saat önce
Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:49 Kaynak: AA
Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor. Kurula ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.
Son Dakika Aracının plakasını değiştiren vatandaş kabusu yaşadı! 5 bin TL ceza kesildi Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi