TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidecek
24 dakika önce
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM Başkanı" olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop
, "TBMM Başkanı" olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC
ve Azerbaycan
'a gerçekleştirecek.
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Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere yarın KKTC'ye gidecek.
Mustafa Şentop, KKTC'deki temaslarının ardından beraberindeki heyetle Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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