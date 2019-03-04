Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidecek

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidecek

24 dakika önce

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM Başkanı" olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC ve Azerbaycan'a Gidecek, System.String[]
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM Başkanı" olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere yarın KKTC'ye gidecek.

Mustafa Şentop, KKTC'deki temaslarının ardından beraberindeki heyetle Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Politika
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