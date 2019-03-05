TBMM Başkanı Şentop KKTC'ye Gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gitti.



Şentop, KKTC'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.



TBMM Başkanı seçilmesinin ardından, ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceğini belirten Şentop, siyasi bir gelenek olarak Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminden sonra cumhurbaşkanlarının, meclis başkanı seçiminden sonra ise meclis başkanlarının ilk yurt dışı ziyaretlerini bu ülkelere yaptığını hatırlattı.



Şentop, kendisinin de bu geleneği devam ettirmek üzere ziyaretleri gerçekleştireceğini ifade ederek, ziyaretlerinde kendisine TBMM Başkanvekili Levent Gök, Katip Üye İshak Gazel, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun eşlik edeceğini bildirdi.



KKTC ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelerek gelecek dönemde Kıbrıs konusunda atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını kaydeden Şentop, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edeceğini söyledi.



Azerbaycan ziyareti



Şentop, Azerbaycan'ı ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile yapacakları baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.



Mustafa Şentop, Azerbaycan'da ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına ve Türk şehitliğine ziyarette bulunacaklarını kaydetti.



Açıklamanın ardından Şentop ve beraberindeki heyet, KKTC'ye hareket etti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı