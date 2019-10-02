Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, kocatepe camii'nde prof. dr. yaşar karayalçın'ın cenazesine katıldı
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Tbmm başkanı şentop, kocatepe camii'nde prof. dr. yaşar karayalçın'ın cenazesine katıldı

33 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, Kocatepe Camii'nde Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın cenazesine katıldı.

Tbmm başkanı şentop, kocatepe camii'nde prof. dr. yaşar karayalçın'ın cenazesine katıldı, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop, Kocatepe Camii'nde Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın cenazesine katıldı

Kocatepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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