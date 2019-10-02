Tbmm başkanı şentop, kocatepe camii'nde prof. dr. yaşar karayalçın'ın cenazesine katıldı
33 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop, Kocatepe Camii'nde Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın cenazesine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Kocatepe Camii'nde Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın cenazesine katıldı
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