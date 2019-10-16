Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüntü Dökümü

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Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
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