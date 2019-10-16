TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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