TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:44 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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