Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kosova heyetini kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Kosova heyetini kabul etti

4 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Kosova heyetini kabul etti, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje  Hareketi Lideri Albin Kurti ile görüştü.
Şentop, Başkanlık Divanı Salonu'nda, Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kurti, Şentop'a Kosova'daki siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
Politika
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