TBMM Başkanı Şentop, Kosova heyetini kabul etti -2
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:59 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Kosova
'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ile görüştü.
Şentop, Başkanlık Divanı Salonu'nda, Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kurti, Şentop'a Kosova'daki siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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