TBMM Başkanı Şentop, Kosova Parlamentosu Başkanı Konjunfca ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " 23 Nisan'ın, aynı zamanda dost ve akraba Kosova halkının ayrılmaz parçası olan Kosova Türklerinin Milli Bayramı olması dolayısıyla bu bayramı da en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kosova Parlamentosu Başkanı Glauk Konjufca ile görüştü. Şentop, TBMM'nin 101. yılını ve Ulusal Çocuk Bayramını kutladıklarını hatırlatarak, "Parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin görev süreniz zarfında da devam etmesini ve halklarımızın huzur ve istikrarına faydalı olacak şekilde daha da geliştirilmesini ümit ediyorum. 23 Nisan'ın, aynı zamanda dost ve akraba Kosova halkının ayrılmaz parçası olan Kosova Türklerinin Milli Bayramı olması dolayısıyla bu bayramı da en içten dileklerimle kutluyorum. Yine bu vesile ile Kosova halkına sağlık ve refah, size ve şahsınızda Kosova Parlamentosunun kıymetli üyelerine çalışmalarında başarılar diliyor, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca, başta Zat-ı Aliniz olmak üzere, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve ihtisas komisyonlarınızı Türkiye'de misafir etmekten her daim memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Kosova Parlamentosu Başkanı Glauk Konjufca, TBMM'nin 101. yılını kutlayarak, "Kosova ve Arnavut halkı tarih boyunca Türk devleti ve Türk halkıyla siyasi süreçleri başta olmak üzere tüm süreçlerde birbirlerine hep yakın olmuşlardır. Aynı bölgede yaşadığımızdan ve aynı kaderi paylaştığımızdan dolayı istiyoruz ki aramızdaki ilişkileri özellikle parlamentolar arasında, Hükümetlerarasında, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de olmak üzere tüm alanlarda daha çok güçlendirelim. TBMM Başkanı olarak yaptığınız işlerinizde başarılarınızın devamını diliyorum. Dünyanın etkilendiği salgın nedeni ile kısıtlamalar kalktıktan sonra sizi Kosova'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA