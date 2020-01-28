TBMM Başkanı Şentop: "Kudüs daima kırmızı çizgimizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Kudüs daima kırmızı çizgimizdir' - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Kudüs daima kırmızı çizgimizdir"

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'Plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" dedi.

(İHA)

Mustafa Şentop, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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