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TBMM Başkanı Şentop: "Kudüs daima kırmızı çizgimizdir"
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı 'Plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir" dedi.
(İHA)
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