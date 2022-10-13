Şentop, CHP'li Erbay'ın Çekiçli "Sansür Yasası" Protestosu İçin: "Bu Tür Şeyler Hoş Değil, Kürsüler Konuşmak İçindir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın "Sansür Yasası'nı" çekiçle telefon kırarak protesto etmesine ilişkin, "Bu tür şeyler hoş değil, kürsüler konuşmak içindir. Bu tür eylemler çekiçti, keserdi gibi maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Meclis'imizde herkes istediği gibi söz alabiliyor kendi görüşlerini ifade edebiliyor. Bunun dışında başka arayışlar içine girmek yanlış" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün TBMM Başkanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KÜRSÜLER KONUŞMAK İÇİNDİR"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın "Sansür Yasası'nı" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çekiçle telefon kırarak protesto etmesini değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben de öğrendikten sonra tekrar baktım. Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın bu konuda karar vermesi oya sunması gerekiyor. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Tabi milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girerken cihazdan geçmesi veya üstünün aranması gibi bir şey de söz konusu değil, olamaz. Ama milletvekillerinin de bu anlamda gerekli bir sorumluluk bilinci, şuuru içinde hareket etmeleri lazım. Öbür taraftan kürsüye verilmiş bir zarar olduğunu da duydum. Bunun da tazmini kendisinden talep edilir. Ama bu tür şeyler hoş değil, kürsüler konuşmak içindir. Bu tür eylemler çekiçti, keserdi gibi maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Meclisimizde herkes istediği gibi söz alabiliyor kendi görüşlerini ifade edebiliyor. Bunun dışında başka arayışlar içine girmek yanlış" diye konuştu.

"BU KONU ÇÖZÜLMÜŞ SORUN OLMAKTAN ÇIKMIŞ BİR KONUDUR"

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Mustafa Şentop, "Esasen bu konu çözülmüş, sorun olmaktan çıkmış bir konudur. Daha önce defalarca kez kanun değişikliği yapıldı. Daha sonra AK Parti'nin öncülüğünde Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte 2008'de bir Anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Nihayetinde herhangi hukuki bir düzenleme yapılmadan genel bir mutabakatla toplumsal, siyasi bir mutabakatla sorun olmaktan çıkmıştı konu. Sadece üniversiteler için değil bütün öğretim kurumları, çalışma hayatıyla ilgili olarak. Bana göre herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Çünkü bu tabii bir haktır. Başı olmak için bir kanun, Anayasa gerekmiyor, örtülü olmak içinde gerekmez. Bu Anayasa'ya bağlı veya kanundan kaynaklanan bir hak değildir, Anayasa ötesi bir haktır demiştim. Bazı tartışmalar ortaya çıkınca bu konuyla ilgili madem bir düzenleme yönünde eğilim belirdiyse bunun kanunla yapılması doğru değil diye düşünüyorum. Kanuna dayalı bir serbestlik haline bunu getirdiğinizde daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bu bakımdan daha güvenceli olan Anayasa'daki bir düzenlemeyle teminat altına almak doğrudur, kanaatim bu" dedi.

"SEMRA GÜZEL İTİRAZDA BULUNMAMIŞ, ONUNLA İLGİLİ TESPİT KARMA KOMİSYONA GÖNDERİLDİ"

Mecliste devamsızlıkla ilgili soruyu da yanıtlayan Şentop, "Nihayetinde devamsızlıkla ilgili tespitler milletvekillerine gönderiliyor. Buna süresi içinde itiraz etme imkanları var. Milletvekili Semra Güzel itirazda bulunmamış, onunla ilgili tespit Karma Komisyona gönderildi" ifadelerini kullandı.