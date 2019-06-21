TBMM Başkanı Şentop: "Kurtuluş harekatının gayesi işgal ve ilhak edilmek istenen vatanı müdafaa...
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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması AMASYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:37 Kaynak: AA
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