Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Kurtuluş harekatının gayesi işgal ve ilhak edilmek istenen vatanı müdafaa...
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TBMM Başkanı Şentop: "Kurtuluş harekatının gayesi işgal ve ilhak edilmek istenen vatanı müdafaa...

15 dakika önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması AMASYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması AMASYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli Mücadele Paneli'nde konuştu. -1-
TBMM Başkanı Şentop: Kurtuluş harekatının gayesi işgal ve ilhak edilmek istenen vatanı müdafaa...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:37 Kaynak: AA
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