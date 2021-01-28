TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti Açıklaması

28.01.2021 17:09
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, salgın dönemi sona erdikten sonra tüm ülkelerin, gerçek dostlarını ve gerçekte olmayan dostlarını birbirinden ayırma imkanı bulacağını belirterek, "Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun, bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, salgın dönemi sona erdikten sonra tüm ülkelerin, gerçek dostlarını ve gerçekte olmayan dostlarını birbirinden ayırma imkanı bulacağını belirterek, "Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun, bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum." dedi.

Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyeti, TBMM Başkanlık Divan Salonu'nda kabul etti.

"Hemşehrilerimle kısa bir süre sonra yeniden görüşmekten memnuniyet duyuyorum" diyen Şentop, heyetin resmi ziyaret için Türkiye'de bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geleceğini anımsattı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğuna işaret eden Şentop, "Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni, bağımsızlığını ilan ettiği zaman ve kendisinin uygun bulduğu isimle ilk defa tanıyan ülkelerden birisidir. Daha sonra da gerek Avrupa ve gerek Atlantik kurumlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında Türkiye daima yanında yer almış, destekçisi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, ihtiyaç duyulan her durumda Kuzey Makedonya'ya dostluğunu göstermek için gayret içerisinde olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Bunun en yakın örneği de salgın zamanında Türkiye'nin imkanları nispetinde göndermiş olduğu sağlık yardımlarıdır. Salgın dönemi, sadece sağlık ve ekonomi bakımından değil, dünyada ülkeler arasında dostlukların da sınandığı çok önemli dönem olarak cereyan ediyor. Salgın dönemi sona erdikten sonra muhtemelen her ülke, gerçek dostlarını ve gerçekte dost olmayanları birbirinden ayırma imkanına sahip olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun, bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum."

Şentop, sözlerini "Balkanlardan soğuk ve kar yağışını da getirdiniz" diyerek, espriyle tamamladı.

"Türkiye ile dostane ve kardeşçe hareket ediyoruz"

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat da Türkiye'de olmaktan ve TBMM'de kabul edilmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kuzey Makedonya'nın, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini vurgulayan Murat, "Türkiye ile dostane ve kardeşçe hareket ediyoruz. Her zaman Türkiye Devleti de zatıalinizin belirttiği gibi Makedonya'nın arkasında durmuştur. Ziyaretimizin ana amacı her iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi, Mustafa Şentop, Makedonya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı kabul etti Açıklaması - Son Dakika


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