Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi. Şentop'a Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkileri ele alındı, dostane ilişkilerin üst düzeyde ve yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı. Bölgedeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Pendarovski, Türkiye'nin, ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolundaki sürekli desteğiyle ilgili memnuniyetini ifade etti, stratejik partner Türkiye'nin, ülkesinin NATO'ya katılım protokolünü en kısa zamanda onaylayacağı yönündeki beklentisini aktardı.
Cumhurbaşkanı Pendarovski, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin bölgenin istikrarına ve Kuzey Makedonya'nın genel iç sosyal ve politik durumuna etki edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:56 Kaynak: AA
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