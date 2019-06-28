Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
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TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'e geldi.

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'e geldi.

Şentop ve beraberindeki heyet, özel uçakla geldikleri Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ev sahipliğinde ve TBMM Başkanlığının himayelerinde gerçekleşecek 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılacak.
Şentop ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenecek programda yer alacak ve ülkenin farklı şehirlerinde temaslarda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:29 Kaynak: AA
Üsküp, Türkiye, Makedonya, Güncel
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